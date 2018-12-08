У МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области изменился режим работы

В целях совершенствования условий предоставления государственных услуг и упорядочения времени приема граждан в МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области утвержден новый режим работы подразделения. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, график работы следующий:

вторник – пятница с 08:00 до 17:15, обеденный перерыв с 12:30 до 13:30;

в субботу с 08:00 до 15:00 без перерыва на обед.

В ведомстве обратили внимание, что со вторника по среду с 13:30 до 17:15, а также в четверг и пятницу с 08:00 до 17:15 осуществляется прием граждан, обратившихся только через Единый портал государственных и муниципальных услуг.