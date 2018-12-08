Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

У МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области изменился режим работы

8 декабря 2018 года, 11:16

В целях совершенствования условий предоставления государственных услуг и упорядочения времени приема граждан в МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области утвержден новый режим работы подразделения. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, график работы следующий:

вторник – пятница с 08:00 до 17:15, обеденный перерыв с 12:30 до 13:30;

в субботу с 08:00 до 15:00 без перерыва на обед.

В ведомстве обратили внимание, что со вторника по среду с 13:30 до 17:15, а также в четверг и пятницу с 08:00 до 17:15 осуществляется прием граждан, обратившихся только через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Защита проектов состоится в псковском «Кванториуме»
Пешеход попал под колеса легковой машины в Великих Луках
Мокрый снег с дождем обещают в регионе сегодня
Талантливые дети-музыканты выйдут на сцену Псковской областной филармонии 8 декабря
Замгубернатора Псковской области Николай Цветков написал правовой диктант
Визажист Ольга Новичкова: Основной акцент в работе я сделала на коррекцию лица
На острове Залита установили две контейнерные площадки для сбора мусора
За кражу крышек с люков двое псковичей предстанут перед судом
Константин Вилков выплатит судебные издержки, понесённые ТИК и её председателем

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
6 декабря 16:16

Жизнь в Выдумке

Новосокольнический пенсионер, полвека проживший на железнодорожной станции, переедет в квартиру после разговора губернатора с начальником РЖД

Общество / Мода
6 декабря 10:13

Стимул к переменам

Сегодня мы ищем новый образ для Виктории Зайцевой из Пскова (ФОТО, ВИДЕО)

Общество / Здоровье
5 декабря 08:30

Рецепт с курьером

Бумаги из поликлиники принесут домой