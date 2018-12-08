Защита проектов состоится в псковском «Кванториуме»

Школьники Псковской области, которые обучаются по дополнительным образовательным программам в технопарке «Кванториум» в Пскове, готовятся к своей первой защите. «Экзамены» начнутся с 12 декабря. В настоящий момент они дорабатывают свои проекты, которые представят на суд комиссии экспертов.

Работы выполнены по шести направлениям: робототехника, аэро- , гео- и нанотехнологии, хайтек цех и лаборатория виртуальной реальности.

После успешной защиты ребята перейдут в основной обучающий модуль.

На первом этапе обучение проходят 400 школьников из Пскова и Псковского района.

Напомним, детский технопарк «Кванториум» — это площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленная на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Ее основная цель — развить у детей мышление и научить их создавать предметы, которые могут использоваться в производстве. Технопарк в Пскове построен в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» и является примером эффективного сотрудничества власти и бизнеса на основе государственно-частного партнерства.