Талантливые дети-музыканты выйдут на сцену Псковской областной филармонии 8 декабря

В субботу, 8 декабря, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состотся концерт талантливых детей-музыкантов с участием симфонического оркестра Псковской областной филармонии под управлением главного дирижера Николая Хондзинского. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Традиционно перед зрителями выступят лауреаты премий «Юные дарования Псковщины», «Молодые дарования России» и обладатели стипендии Губернатора Псковской области. В этот вечер в зале прозвучат произведения классической и романтической музыки 18 – 20 веков: Йозефа Гайдна, Карла Марии Вебера, Витторио Монти, Сергея Рахманинова, Арама Хачатуряна.

Перед зрителями выступят лауреат Международных конкурсов, студент класса народного артиста РФ Анатолия Лошака, солист оперного театра Московской государственной консерватории Федор Сидяков; лауреат премии «Юные дарования Псковщины», лауреат Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», лауреат Международных конкурсов, студентка Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (класс преподавателя Андрея Иванова) Светлана Ендальцева; учащаяся Детской школы искусств Центра дополнительного образования для детей города Пустошки, Областной школы одаренных детей «Камертон», лауреат премии «Юные дарования Псковщины» (преподаватели Преподаватели Татьяна Алексеева, Зоя Королева) Ольга Янкевич; учащийся Детской музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского-Корсакова города Пскова (преподаватель Наталья Герасимова) Василий Черотченко; лауреат премии «Юные дарования Псковщины», учащийся Детской школы искусств города Пскова (преподаватель Наталья Федорова) Стивен Уверов; лауреат премии «Юные дарования Псковщины» и учащийся Детской музыкальной школы №1 им. М.П. Мусоргского города Великие Луки (класс преподавателя Валентина Савченко) Никита Захаров.