Замгубернатора Псковской области Николай Цветков написал правовой диктант

Жители Псковской области проверили свою правовую грамотность. Сегодня состоялся очный этап 2-го Всероссийского юридического диктанта. Площадками для проверки своих знаний стали Псковский государственный университет и Псковский филиал Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вместе с участниками очный диктант написали заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков и члены Совета Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».