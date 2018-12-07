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Общество

Замгубернатора Псковской области Николай Цветков написал правовой диктант

7 декабря 2018 года, 16:43

Жители Псковской области проверили свою правовую грамотность. Сегодня состоялся очный этап 2-го Всероссийского юридического диктанта. Площадками для проверки своих знаний стали Псковский государственный университет и Псковский филиал Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вместе с участниками очный диктант написали заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков и члены Совета Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

11 декабря в пресс-центре «Российской газеты» пройдет итоговая пресс-конференция, на которой будут обсуждены результаты написания диктанта.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области.
Напомним, 2-й Всероссийский правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации, проходит с 3 по 10 декабря в 85-ти субъектах страны. Принять участие в мероприятии может любой желающий в возрасте от 14 лет на бесплатной основе. По итогам написания диктанта каждый получит сертификат об участии и информационный материал по допущенным ошибкам.

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