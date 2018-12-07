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Общество

Визажист Ольга Новичкова: Основной акцент в работе я сделала на коррекцию лица

7 декабря 2018 года, 16:07

Визажист Ольга Новичкова работала над образом участницы «Модной революции» Виктории Зайцевой. 

- Выполняя макияж Виктории, основной акцент в работе я сделала на коррекцию лица, - прокомментировала Ольга Новичкова свою работу. -  С помощью кремового скульптора правильного коричневого оттенка я проработала контур лица, боковые части, зоны под скуловой костью и подбородком, чтобы визуально сделать лицо более овальным и рельефным. Чтобы сделать взгляд более открытым и скрыть нависание верхнего века, я сделала легкие смоки айз в мягкой бежево-коричневой гамме с растушеванным межресничным контуром и использовала накладные ресницы-пучки. В работе с нависшим веком главное - не утяжелить взгляд слишком темными и графичными бровями, поэтому я оформила их карандашом натурально-коричневого оттенка и зафиксировала прозрачным гелем.

 Виктория Зайцева обратилась за помощью к нашим стилистам, чтобы составить новый, более стильный гардероб. Полностью преображение Виктории Зайцевой можно посмотреть тут.


Ольга Новичкова делает участниц "Модной революции" красавицами.
Татьяна Родина
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