Визажист Ольга Новичкова: Основной акцент в работе я сделала на коррекцию лица

Визажист Ольга Новичкова работала над образом участницы «Модной революции» Виктории Зайцевой.

- Выполняя макияж Виктории, основной акцент в работе я сделала на коррекцию лица, - прокомментировала Ольга Новичкова свою работу. - С помощью кремового скульптора правильного коричневого оттенка я проработала контур лица, боковые части, зоны под скуловой костью и подбородком, чтобы визуально сделать лицо более овальным и рельефным. Чтобы сделать взгляд более открытым и скрыть нависание верхнего века, я сделала легкие смоки айз в мягкой бежево-коричневой гамме с растушеванным межресничным контуром и использовала накладные ресницы-пучки. В работе с нависшим веком главное - не утяжелить взгляд слишком темными и графичными бровями, поэтому я оформила их карандашом натурально-коричневого оттенка и зафиксировала прозрачным гелем.

Виктория Зайцева обратилась за помощью к нашим стилистам, чтобы составить новый, более стильный гардероб. Полностью преображение Виктории Зайцевой можно посмотреть тут.



