Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

На острове Залита установили две контейнерные площадки для сбора мусора

7 декабря 2018 года, 15:01

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоПром» взял под контроль ситуацию со сбором и утилизацией мусора на острове Залита. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

О необходимости решить самую серьезную «мусорную» проблему острова в августе говорил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, посещая Талабский архипелаг с неофициальным визитом. По его поручению региональный оператор досрочно приступил к работе на этой территории.

Усилиями регионального оператора на острове Залита установлены две контейнерные площадки для сбора мусора, что позволит в дальнейшем организовать единую систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Причем создание и содержание подобных мест накопления ТКО не входит в обязанности компании.

Кроме того, в настоящее время убрана и территория острова. Весь накопленный мусор, не вывозившийся годами, локализован в северной части и будет вывезен и утилзирован, как только на Залита сможет проехать тяжелая техника с материка.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Замгубернатора Псковской области Николай Цветков написал правовой диктант
Визажист Ольга Новичкова: Основной акцент в работе я сделала на коррекцию лица
За кражу крышек с люков двое псковичей предстанут перед судом
Константин Вилков выплатит судебные издержки, понесённые ТИК и её председателем
Скоро на телеканале «Культура» покажут фильм «Русская Ганза. Передний край Европы»
Тренер Анна Иванова: Под любую жизненную ситуацию можно подобрать индивидуальную программу похудения
Межрегиональный турнир по тхэквондо соберёт в Пскове рекордное количество спортсменов
Пушкиногорцы доверились псевдо-полицейскому и потеряли более 70 тысяч рублей
Протоиерея Олега Тэора наградили за патриотическое воспитание молодежи

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
6 декабря 16:16

Жизнь в Выдумке

Новосокольнический пенсионер, полвека проживший на железнодорожной станции, переедет в квартиру после разговора губернатора с начальником РЖД

Общество / Мода
6 декабря 10:13

Стимул к переменам

Сегодня мы ищем новый образ для Виктории Зайцевой из Пскова (ФОТО, ВИДЕО)

Общество / Здоровье
5 декабря 08:30

Рецепт с курьером

Бумаги из поликлиники принесут домой