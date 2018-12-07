На острове Залита установили две контейнерные площадки для сбора мусора

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоПром» взял под контроль ситуацию со сбором и утилизацией мусора на острове Залита. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

О необходимости решить самую серьезную «мусорную» проблему острова в августе говорил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, посещая Талабский архипелаг с неофициальным визитом. По его поручению региональный оператор досрочно приступил к работе на этой территории.

Усилиями регионального оператора на острове Залита установлены две контейнерные площадки для сбора мусора, что позволит в дальнейшем организовать единую систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Причем создание и содержание подобных мест накопления ТКО не входит в обязанности компании.

Кроме того, в настоящее время убрана и территория острова. Весь накопленный мусор, не вывозившийся годами, локализован в северной части и будет вывезен и утилзирован, как только на Залита сможет проехать тяжелая техника с материка.