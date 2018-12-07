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Общество

Константин Вилков выплатит судебные издержки, понесённые ТИК и её председателем

7 декабря 2018 года, 12:43

6 декабря Опочецкий районный суд, по заявлению ТИК района, принял решение о взыскании с Константина Вилкова денежных средств в сумме 10800 рублей в счет компенсации судебных расходов, понесенных ТИК района в ходе судебных разбирательств в период избирательной кампании по выборам главы Опочецкого района 9 сентября 2018 года.

Денежные средства должны быть перечислены Константином Вилковым в бюджет муниципального образования «Опочецкий район».

Кроме того, судом принято решение о взыскании с Константина Вилкова денежных средств в сумме 5000 рублей в пользу председателя ТИК Опочецкого района Татьяны Бобылёвой в счет компенсации понесенных ею судебных расходов.

Напомним, что 23 ноября Константин Вилков был привлечен к административной ответственности за не предоставление в избирательную комиссию итогового финансового отчета (ч.1 ст. 5.17 КоАП РФ) и подвергнут наказанию в виде штрафа в размере 21000 рублей.

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