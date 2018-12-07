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Происшествия

За кражу крышек с люков двое псковичей предстанут перед судом

7 декабря 2018 года, 13:11

В суд направлено уголовное дело в отношении двух псковичей, похитивших два канализационных люка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что в конце августа 2018 года в ночное время два жителя Пскова, находясь на улице Льва Толстого в Пскове, украли две крышки канализационных люков, принадлежащих МКУ г.Пскова «Специализированная служба», на сумму, превышающую 10000 рублей.

Максимальное наказание, которое грозит мужчинам - 5 лет лишения свободы. 

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