Скоро на телеканале «Культура» покажут фильм «Русская Ганза. Передний край Европы»

В пятницу, 7 декабря, в 14.10 на телеканале «Культура» выйдет в эфир документальный фильм «Русская Ганза. Передний край Европы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фильм рассказывает об истории Ганзейского союза, его значении для торговых связей Руси и удивительном возрождении в наше время.

Фильм снимался в июне 2018 года в ходе пресс-тура по ганзейским городам Европы и в немецком Ростоке, где флаг Ганзейского союза был передан Пскову. Пресс-тур был организован пресс-клубом HANSA-MEDIA Новгородского областного отделения Союза журналистов России.

Ганза – это торговый союз, сложившийся в Северо-Западной Европе в Средние века, объединяла 130 городов.

Режиссер фильма Григорий Илугдин.