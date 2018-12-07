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Культура

Скоро на телеканале «Культура» покажут фильм «Русская Ганза. Передний край Европы»

7 декабря 2018 года, 11:48

В пятницу, 7 декабря, в 14.10 на телеканале «Культура» выйдет в эфир документальный фильм «Русская Ганза. Передний край Европы». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Фильм рассказывает об истории Ганзейского союза, его значении для торговых связей Руси и удивительном возрождении в наше время.

Фильм снимался в июне 2018 года в ходе пресс-тура по ганзейским городам Европы и в немецком Ростоке, где флаг Ганзейского союза был передан Пскову. Пресс-тур был организован пресс-клубом HANSA-MEDIA Новгородского областного отделения Союза журналистов России.

Ганза – это торговый союз, сложившийся в Северо-Западной Европе в Средние века, объединяла 130 городов.

Режиссер фильма Григорий Илугдин.

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