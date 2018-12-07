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Общество

Тренер Анна Иванова: Под любую жизненную ситуацию можно подобрать индивидуальную программу похудения

7 декабря 2018 года, 11:06

Впервые к проекту «Модная революция» присоединился фитнесс-тренер. Для ноябрьской участницы проекта Виктории Зайцевой персональный инструктор по фитнесу и бодибилдингу Анна Иванова разработала индивидуальную программу похудения. 

- Я разработала для Виктории индивидуальную программу питания, соответствующую ее вкусовым предпочтениям, - говорит Анна. -  Мы не исключали никакие продукты, оставили даже сладкое, которое Виктория очень любит. Я старалась подобрать интересные перекусы, чтобы Виктория не чувствовала себя голодной. А сам процесс похудения был в радость и не выглядел как диета. Виктории нужно было просто научиться питаться иначе. Так как у нее двое маленьких детей и нет времени посещать спортзал, в качестве физической активности я предложила ежедневные прогулки. Совместными усилиями нам удалось сбросить 6,5 килограммов. Под любую жизненную ситуацию можно подобрать индивидуальную программу похудения и режим питания, будь человек хоть вегетарианцем, хоть любителем сладостей и бутербродов. Главное, грамотно рассчитать калорийность и предложить человеку комфортные физические нагрузки.

Полную версию преображения Виктории Зайцевой можно посмотреть тут


Анна Иванова уверена, что похудеть не сложно.
Татьяна Родина
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