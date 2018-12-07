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Спорт

Межрегиональный турнир по тхэквондо соберёт в Пскове рекордное количество спортсменов

7 декабря 2018 года, 11:05

15 и 16 декабря в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (дер. Борисовичи Псковского района) пройдет Межрегиональный турнир по тхэквондо ИТФ на кубок губернатора Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Заявки на участие в соревнованиях подали около 600 спортсменов из Пскова, Псковского, Печорского, Пыталовского, Палкинского и Островского районов, Московской, Ленинградской и Нижегородской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, Республик Коми и Карелии, Латвии и Эстонии.

- Это традиционный турнир, который мы проводим в декабре уже около шести лет. Спортсмены любят к нам приезжать, но в этом году количество участников рекордное, - рассказал организатор турнира, президент Псковской федерации тхэквондо Владимир Кочетов.

Спортсмены будут состязаться в нескольких категориях: юноши и девушки 10–11 и 12–13 лет, юниоры и юниорки 14–15 и 16–17 лет, мужчины и женщины 18–39 лет. Соревнования пройдут в двух видах программы: спарринги (массоги) и формальный комплекс (туль). Судить спортсменов будет около 40 экспертов со всех регионов-участников.

Победители и призеры будут награждены медалями и грамотами, а команда, завоевавшая наибольшее количество золотых медалей, получит главный приз — кубок губернатора Псковской области.

В рамках турнира также пройдет фестиваль по тхэквондо ИТФ «Кубок Александра Невского» для юных спортсменов в возрасте от 6 до 9 лет включительно.

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