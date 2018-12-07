Пушкиногорцы доверились псевдо-полицейскому и потеряли более 70 тысяч рублей

На территории Псковской области вновь зарегистрированы новые факты мошенничества. Жертвами злоумышленников становятся пожилые люди, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.

В Пушкинских Горах пенсионеры перевели на счет мошенников 72 тысячи рублей. Потерпевшим позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Ранее пожилая пара приобретала лекарственные препараты через интернет. И теперь звонивший псевдоследователь рассказал гражданам, что купленные лекарства оказались некачественным и им, как потерпевшим, положена денежная компенсация. Но, чтобы ее получить необходимо перевести немалую сумму якобы для совершения определенных международных финансовых операций. Доверчивые пушкиногорцы заплатили мошенникам, а когда поняли, что их обманули, сообщили о случившемся в полицию.

Аналогичный случай произошел и в Пыталовском районе. Там женщина перевела мошенникам 50 тысяч рублей.