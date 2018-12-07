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Общество

Протоиерея Олега Тэора наградили за патриотическое воспитание молодежи

7 декабря 2018 года, 09:36

В День памяти святого благоверного князя Александра Невского решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова протоиерей Олег Тэор награжден почетной грамотой администрации Псковской области.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региона, награда настоятелю воинского храма Александра Невского была вручена за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, развитие духовно-нравственных традиций и в связи со 110-летием православного прихода.

На протяжении многих лет при храме успешно работает воскресная школа, куда принимаются дети с 3-х лет, ведется активная деятельность по историко-патриотическому, нравственному воспитанию молодежи.

Кроме того, на протоиерея Олега Тэора возложена роль духовного пастыря окормлять воинов Псковского гарнизона. Осуществляется миссионерская деятельность по возрождению православных традиций в армии, воспитание патриотизма и воинской доблести, посещение раненых в госпиталях. С 2013 года протоиерей Олег Тэор является помощником командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии по работе с верующими военнослужащими.

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