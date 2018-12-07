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Происшествия

Полицейские разыскивают 45-летнего псковича, с которым родственники потеряли связь (ФОТО)

7 декабря 2018 года, 09:32

Псковские полицейские разыскивают 45-летнего Васильева Валерия Владимировича, который в январе 2010 года потерял связь с родственниками. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области.

ПРИМЕТЫ

На вид 45 лет, рост 182 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые короткие, лицо круглое, брови дугообразные, глаза серые, нос прямой.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валерия Владимировича, полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

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