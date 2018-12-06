Долгов по зарплате у «Псковпассажиравтотранса» нет, заявил директор предприятия

Долгов по зарплате на предприятии нет, - заявил директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 6 декабря.

– Администрация региона уделяет этому вопросу большое внимание, он под личным контролем Михаила Ведерникова, - подчеркнул директор предприятия. – Нам выдаются субсидии. Да, выплата зарплаты была растянута по времени. Не можем мы аккумулировать к 15 числу весь объем средств для выплаты зарплаты всем сотрудникам, поэтому выдаем веерно, в первую очередь водителям, кондукторам, техническому персоналу. Аванс начали 30-го ноября выплачивать, 3-го декабря закончили.

Напомним, в конце октября новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец дал «Псковской правде» эксклюзивное интервью, рассказав, что необходимо для обновления парка автобусов, сколько должен стоить проезд и останется ли безлимитный проездной.