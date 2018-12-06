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Общество

Наша задача перевозить пассажиров, а не заниматься ЖКХ – Николай Киянец

6 декабря 2018 года, 14:04

«Псковпассажиравтотранс» намерен оптимизировать свою деятельность, заявил 6 декабря в пресс-центре «Псковской правды» директор предприятия Николай Киянец.

- Мы считаем, что , в первую очередь нам необходимо перейти к анализу действующей маршрутной сети, ее оптимизации, - рассказал руководитель транспортного предприятия. - Во-вторых, должна пройти оптимизация расходов предприятия за счет сокращения непрофильных производств. Также на балансе предприятия котельная, которая обогревает четыре жилых дома. Наша задача перевозить пассажиров, а не заниматься ЖКХ. Есть у нас столовая для сотрудников, здесь тоже нужна оптимизация.

Кроме того Николай Киянец отметил, что при работе с госзаказом необходим расчет по действующим нормативам, результатом которого должен стать «сбалансированный транспортный заказ», обеспечивающий эффективное экономическую деятельность предприятия и качественное обслуживание населения.

Напомним, в конце октября новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец дал «Псковской правде» эксклюзивное интервью, рассказав, что необходимо для обновления парка автобусов, сколько должен стоить проезд и останется ли безлимитный проездной.

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