Проездными билетами в псковских автобусах пользуются 60% пассажиров

- 40% псковичей покупают разовые проездные билеты и 60% пользуются проездными билетами долговременного действия, - рассказал 6 декабря в пресс-центре «Псковской правды» директор «Пассажиравтотранса» Николай Киянец. В ноябре предприятие анонсировало новую сетку проездных.

- Сейчас мы проходим технические процедуры по их утверждению, - сообщил Николай Киянец. – Сказать, когда такие проездные появятся пока невозможно, но не менее чем за за 10 дней до их введения мы сообщим общественности.

Николай Киянец также, что отметил, что проездные рассчитаны в среднем на 60 поездок в месяц. Предполагается, что общегражданский проездной будет стоит 1400 рублей, средняя стоимость одной поездки составит 23,33 рубля. Повышения практически нет. Если пассажир совершает много пересадок, то стоимость одной поездки еще ниже.

Еще одни вид проездных в недавно предложенной автобусным парком линейке, проездной рабочего дня для тех, кто ездит только на работу и с работы.

- Его стоимость составила бы 1050 рублей, - напомнил Киянец. - Рост составил бы 50 рублей, а разовая стоимость - не более 23,86 рублей. Предлагались также студенческий проездной по 950 рублей по сверхльготной стоимости одной поездки в 18, 27 рублей, и школьный проездной стоимостью 850 рублей, где разовая поездка стоит 16,35 рублей. Самый большой дисконт для малообеспеченных слоев населения – 25%. 700 рублей будет стоить проездной для пенсионеров.

Напомним, в конце октября новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец дал «Псковской правде» эксклюзивное интервью, рассказав, что необходимо для обновления парка автобусов, сколько должен стоить проезд и останется ли безлимитный проездной.