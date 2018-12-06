Николай Киянец: Ежемесячно мы утилизируем по восемь тысяч проездных билетов

Директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец 6 декабря в пресс-центре «Псковской правды» прокомментировал жалобы псковичей на дефицит проездных.

- Ежемесячно мы утилизируем по восемь тысяч штук, - пояснил директор предприятия. – Могут закончиться проездные у кондуктора на конкретном маршруте. При этом у него нет возможности получить новую партию, потому что он работает на маршруте. Если на одной полке кончился хлеб, почему не взять его со второй? Дефицита проездных нет.

Напомним, в конце октября новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец дал «Псковской правде» эксклюзивное интервью, рассказав, что необходимо для обновления парка автобусов, сколько должен стоить проезд и останется ли безлимитный проездной.