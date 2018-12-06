Директор «Псковпассажиравтотранса»: На январских каникулах люди практически не пользуются автобусами

Будут ли продаваться в январе проездные билеты по сниженной цене из-за больших новогодних каникул, директор «Псковпассажтиравтотранса» пока не знает. Об этом Николай Киянец сообщил 6 декабря в ходе пресс-конференции 6 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

- Есть проблема январских каникул - 10 дней люди практически не пользуются автобусами. Мы рассматриваем возможность корректировки стоимости, но пока это не решено, - добавил директор предприятия.

Напомним, в конце октября новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец дал «Псковской правде» эксклюзивное интервью, рассказав, что необходимо для обновления парка автобусов, сколько должен стоить проезд и останется ли безлимитный проездной.