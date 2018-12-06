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Общество

Директор «Псковпассажиравтотранса»: На январских каникулах люди практически не пользуются автобусами

6 декабря 2018 года, 13:42

Будут ли продаваться в январе проездные билеты по сниженной цене из-за больших новогодних каникул, директор «Псковпассажтиравтотранса» пока не знает. Об этом Николай Киянец сообщил 6 декабря в ходе пресс-конференции 6 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

- Есть проблема январских каникул - 10 дней люди практически не пользуются автобусами. Мы рассматриваем возможность корректировки стоимости, но пока это не решено, - добавил директор предприятия.

Напомним, в конце октября новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец дал «Псковской правде» эксклюзивное интервью, рассказав, что необходимо для обновления парка автобусов, сколько должен стоить проезд и останется ли безлимитный проездной.

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