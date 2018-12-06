Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Николай Киянец: Количество сорванных автобусных рейсов по Пскову снижается

6 декабря 2018 года, 13:11

На сегодняшний день задолженность предприятия «Псковпассажиравтотранс» составляет 500 млн рублей, - сообщил в пресс-центре «Псковской правды» директор ГПТО «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец.

- Такое тяжелое положение сформировалось за продолжительное время, администрация области прикладывает максимальные усилия, чтобы предприятие не обанкротилось. Ведутся мероприятия по санации предприятия. В качестве примера изменения ситуации на предприятии Николай Киянец продемонстрировал сравнительные диаграммы по месяцам, начиная с августа. Так, по словам директора, количество сорванных рейсов по Пскову снижается.

- Это работа коллектива, таких непростых условиях коллектив показывает себя очень хорошо, - отметил Николай Киянец. - В августе были сорваны 293 рейса из чуть более 2000 рейсов по городу. В сентябре-октябре-ноябре более чем в 5,6 раза сократили число сорванных рейсов.

Донорами выступают маршруты, на которых ходит большое количество подвижного состава. Это маршруты № 2,17, 11. Это не очень хорошо. Сегодня нам удалось снизить количество сорванных рейсов по технической причине.

Регулярность рейсов в августе составляла 89,6%, с сентября процент растет, в ноябре он составил 98,2 % . По словам Киянца, это почувствовали пассажиры маршрутов №2, 17, 11.

Напомним, в конце октября новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец дал «Псковской правде» эксклюзивное интервью, рассказав, что необходимо для обновления парка автобусов, сколько должен стоить проезд и останется ли безлимитный проездной.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Облачную погоду и небольшой снег прогнозируют в Псковской области 7 декабря
Владимир Шаляев стал и. о. директора «Псковавтодора»
Впервые за 25 лет в Псковской области разработали официальные герб, гимн и флаг (ФОТО, ТЕКСТ)
Долгов по зарплате у «Псковпассажиравтотранса» нет, заявил директор предприятия
Наша задача перевозить пассажиров, а не заниматься ЖКХ – Николай Киянец
Проездными билетами в псковских автобусах пользуются 60% пассажиров
Николай Киянец: Ежемесячно мы утилизируем по восемь тысяч проездных билетов
Директор «Псковпассажиравтотранса»: На январских каникулах люди практически не пользуются автобусами
Большинство псковских автобусов сильно изношены и требуют ремонта — директор «Псковпассажиравтотранс»

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Автобусы в Пскове
Проездные, расписание, цена билета – новости «Псковпассажиравтотранса».

Общество
6 декабря 16:16

Жизнь в Выдумке

Новосокольнический пенсионер, полвека проживший на железнодорожной станции, переедет в квартиру после разговора губернатора с начальником РЖД

Общество / Мода
6 декабря 10:13

Стимул к переменам

Сегодня мы ищем новый образ для Виктории Зайцевой из Пскова (ФОТО, ВИДЕО)

Общество / Здоровье
5 декабря 08:30

Рецепт с курьером

Бумаги из поликлиники принесут домой