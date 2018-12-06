Николай Киянец: Количество сорванных автобусных рейсов по Пскову снижается

На сегодняшний день задолженность предприятия «Псковпассажиравтотранс» составляет 500 млн рублей, - сообщил в пресс-центре «Псковской правды» директор ГПТО «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец.

- Такое тяжелое положение сформировалось за продолжительное время, администрация области прикладывает максимальные усилия, чтобы предприятие не обанкротилось. Ведутся мероприятия по санации предприятия. В качестве примера изменения ситуации на предприятии Николай Киянец продемонстрировал сравнительные диаграммы по месяцам, начиная с августа. Так, по словам директора, количество сорванных рейсов по Пскову снижается.

- Это работа коллектива, таких непростых условиях коллектив показывает себя очень хорошо, - отметил Николай Киянец. - В августе были сорваны 293 рейса из чуть более 2000 рейсов по городу. В сентябре-октябре-ноябре более чем в 5,6 раза сократили число сорванных рейсов.

Донорами выступают маршруты, на которых ходит большое количество подвижного состава. Это маршруты № 2,17, 11. Это не очень хорошо. Сегодня нам удалось снизить количество сорванных рейсов по технической причине.

Регулярность рейсов в августе составляла 89,6%, с сентября процент растет, в ноябре он составил 98,2 % . По словам Киянца, это почувствовали пассажиры маршрутов №2, 17, 11.

Напомним, в конце октября новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец дал «Псковской правде» эксклюзивное интервью, рассказав, что необходимо для обновления парка автобусов, сколько должен стоить проезд и останется ли безлимитный проездной.