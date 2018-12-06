Большинство псковских автобусов сильно изношены и требуют ремонта — директор «Псковпассажиравтотранс»

Большая часть подвижного состава городского парка автобусов требует замены, рассказал в пресс-центре «Псковской правды» директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец и напомнил, что подвижной состав псковского автопарка составляет 508 машин, 221 автобус состоит в парке головного предприятия в Пскове.

Основная часть подвижного состава характеризуется высокой степенью износа и нуждается в полной замене. В частности, 10 машин в парке возрастом до 3 лет, 24 автобуса в возрасте - 5-7 лет, 72 машины работают 7-12 лет, в непосредственной срочной замене нуждается 85 машин, которые перевозят пассажиров в Пскове 12-25 лет. Это «Мерседесы», «Вольво» и другие.

Руководитель предприятия сообщил, что ежедневно по плану на городские маршруты выходят 105 автобусов. В течение дня появляются неисправности, которые невозможно прогнозировать, 29 машин возвращаются в парк, из них 24 после ремонта возвращаются на линию.

- Это очень сильно загружает техническую службу, - отметил Наколай Киянец. - Чтобы исправить автобус запчасти должна быть на складе или ее необходимо приобрести. Это деньги, время, закупки, в том числе и закупки по 44-му ФЗ.

Напомним, в конце октября новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец дал «Псковской правде» эксклюзивное интервью, рассказав, что необходимо для обновления парка автобусов, сколько должен стоить проезд и останется ли безлимитный проездной.