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Общество

Николай Киянец: Ежедневно наше предприятие перевозит более 10 тысяч пассажиров

6 декабря 2018 года, 12:11

«Псковпассажиравтотранс» - это большая структура, которая состоит из головного предприятия и 14 филиалов. Об этом сообщил директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 6 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

Предприятие обслуживает 400 маршрутов, на которых работает 370 автобусов, они совершают ежедневно 3350 рейсов, перевозят – 10,5 тысяч пассажиров.

Напомним, в конце октября новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец дал «Псковской правде» эксклюзивное интервью, рассказав, что необходимо для обновления парка автобусов, сколько должен стоить проезд и останется ли безлимитный проездной.

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