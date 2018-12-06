Николай Киянец: Ежедневно наше предприятие перевозит более 10 тысяч пассажиров

«Псковпассажиравтотранс» - это большая структура, которая состоит из головного предприятия и 14 филиалов. Об этом сообщил директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николай Киянец в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 6 декабря, передает корреспондент «Псковской правды».

Предприятие обслуживает 400 маршрутов, на которых работает 370 автобусов, они совершают ежедневно 3350 рейсов, перевозят – 10,5 тысяч пассажиров.

Напомним, в конце октября новый директор «Псковпассажиравтотранса» Николай Киянец дал «Псковской правде» эксклюзивное интервью, рассказав, что необходимо для обновления парка автобусов, сколько должен стоить проезд и останется ли безлимитный проездной.