Мастер-модельер Екатерина Дементьева: Виктории Зайцевой нужен динамичный образ

Екатерина Дементьева, мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy работала над образом участницы «Модной революции» Виктории Зайцевой.

- Цвету волос Виктории нужно добавить яркости. А длину стоит убрать, чтобы сделать образ свежим и динамичным. Я остановила свой выбор на стрижке, которая будет очень легкая в укладке и сделает образ Виктории стильным и современным, - прокомментировал свою работу Екатерина Дементьева.

Виктория Зайцева обратилась за помощью к нашим стилистам, чтобы составить новый, более стильный гардероб. Полностью преображение Виктории Зайцевой можно посмотреть тут.