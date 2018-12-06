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Общество / Мода

Мастер-модельер Екатерина Дементьева: Виктории Зайцевой нужен динамичный образ

6 декабря 2018 года, 12:27

Екатерина Дементьева, мастер-модельер, победитель и призер международных конкурсов в области парикмахерского искусства, чемпионка Европы, основатель и ведущий топ-стилист студии красоты Kapoli Style и Hair Style Academy работала над образом участницы «Модной революции» Виктории Зайцевой.

- Цвету волос Виктории нужно добавить яркости. А длину стоит убрать, чтобы сделать образ свежим и динамичным. Я остановила свой выбор на стрижке, которая будет очень легкая в укладке и сделает образ Виктории стильным и современным, - прокомментировал свою работу Екатерина Дементьева. 

Виктория Зайцева обратилась за помощью к нашим стилистам, чтобы составить новый, более стильный гардероб. Полностью преображение Виктории Зайцевой можно посмотреть тут.

Екатерина Дементьева работала над образом Виктории Зайцевой
Фото Татьяны Родиной.
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