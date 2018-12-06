На новогодней ярмарке можно будет впервые купить раков

Традиционная новогодняя ярмарка пройдет в Пскове 28-30 декабря. Торговые ряды протяженностью почти в один километр займут пешеходную часть улицы Пушкина и пространство от театра до улицы Карла Маркса. Торжественное открытие запланировано на 13 часов 28 декабря. 28 и 29 декабря ярмарка будет работать с 10 до 20 часов, 30 декабря с 10 до 16 часов. На ярмарке можно будет купить подарки, другую новогоднюю атрибутику, в том числе елки, и продукты.

- Впервые на ярмарке можно будет купить свежих раков, живых и вареных, - пообещал начальник отдела потребительского рынка и услуг при администрации Пскова Андрей Сукманов. - Это для Пскова деликатес, который мало представлен в местных торговых сетях.

На ярмарку зарегистрировалось уже больше 120 участников. Продавцам предложили нарядится в новогодние костюмы, а требования к торговым палаткам - белый или бежевый цвет.

На ярмарке будет работать одна точка общепита, которая будет торговать горячей едой на вынос.

Также Андрей Сукманов пообещал, что псковичи смогут попробовать зимний суп, но не раскрыл интриги, каков его состав.