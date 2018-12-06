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Происшествия

Двадцать лет тюрьмы грозит псковской «закладчице соли»

6 декабря 2018 года, 09:56

Безработная 42-летняя псковичка подозревается в продаже синтетических наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Во время личного досмотра наркополицейские нашли у этой женщины так называемые «соли», общей массой 27,13 грамма. Они были расфасованы в полимерные пакеты и подготовлены к размещению в тайниках-«закладках». Установлены также места «закладок» наркотиков, которые были обнаружены и изъяты полицейскими.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит лишние свободы от 10 до 20 лет.

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