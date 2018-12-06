«Тайну планеты Земля» покажут псковским школьникам в Кремлевском Дворце

Делегация школьников Псковской области по традиции поедет на главное новогоднее представление страны — Кремлевскую елку, которая состоится в Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В состав делегации войдут дети из многодетных семей, сироты, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также победители различных конкурсов и олимпиад. В общей сложности 25 человек. Сопровождать школьников будут 4 педагога, медицинский работник и сотрудник органов внутренних дел.

Псковские ребята станут зрителями красочного представления «Тайна планеты Земля». В новогоднем спектакле главные персонажи русских народных сказок объединятся, чтобы разгадать главную тайну нашей планеты и одолеть космических пиратов. Псковичи вместе с героями сказок совершат захватывающее путешествие на космическом корабле «Фантазия». Перед спектаклем ребят ждет веселая дискотека, интересные конкурсы и любимые детские игры.

Кроме участия в главной елке страны псковских школьников ждет и насыщенная культурная программа. Они побывают в музее киноконцерна «Мосфильм», а также в Центральном музее Великой Отечественной войны.