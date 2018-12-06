Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

«Тайну планеты Земля» покажут псковским школьникам в Кремлевском Дворце

6 декабря 2018 года, 09:21

Делегация школьников Псковской области по традиции поедет на главное новогоднее представление страны — Кремлевскую елку, которая состоится в Государственном Кремлевском Дворце 26 декабря. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

В состав делегации войдут дети из многодетных семей, сироты, ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также победители различных конкурсов и олимпиад. В общей сложности 25 человек. Сопровождать школьников будут 4 педагога, медицинский работник и сотрудник органов внутренних дел.

Псковские ребята станут зрителями красочного представления «Тайна планеты Земля». В новогоднем спектакле главные персонажи русских народных сказок объединятся, чтобы разгадать главную тайну нашей планеты и одолеть космических пиратов. Псковичи вместе с героями сказок совершат захватывающее путешествие на космическом корабле «Фантазия». Перед спектаклем ребят ждет веселая дискотека, интересные конкурсы и любимые детские игры.

Кроме участия в главной елке страны псковских школьников ждет и насыщенная культурная программа. Они побывают в музее киноконцерна «Мосфильм», а также в Центральном музее Великой Отечественной войны.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Облачную погоду и небольшой снег прогнозируют в Псковской области 7 декабря
Владимир Шаляев стал и. о. директора «Псковавтодора»
Впервые за 25 лет в Псковской области разработали официальные герб, гимн и флаг (ФОТО, ТЕКСТ)
Долгов по зарплате у «Псковпассажиравтотранса» нет, заявил директор предприятия
Наша задача перевозить пассажиров, а не заниматься ЖКХ – Николай Киянец
Проездными билетами в псковских автобусах пользуются 60% пассажиров
Николай Киянец: Ежемесячно мы утилизируем по восемь тысяч проездных билетов
Директор «Псковпассажиравтотранса»: На январских каникулах люди практически не пользуются автобусами
Николай Киянец: Количество сорванных автобусных рейсов по Пскову снижается

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
6 декабря 16:16

Жизнь в Выдумке

Новосокольнический пенсионер, полвека проживший на железнодорожной станции, переедет в квартиру после разговора губернатора с начальником РЖД

Общество / Мода
6 декабря 10:13

Стимул к переменам

Сегодня мы ищем новый образ для Виктории Зайцевой из Пскова (ФОТО, ВИДЕО)

Общество / Здоровье
5 декабря 08:30

Рецепт с курьером

Бумаги из поликлиники принесут домой