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Общество

Михаил Ведерников: Искренне желаю каждому добровольцу сил, терпения и удачи в непростом труде

5 декабря 2018 года, 16:56

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил волонтеров Псковской области с Днем добровольца.

«Дорогие друзья!

Поздравляю с Международным днем волонтера!

Полное название праздника — Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития.

Эта непростая формулировка точно отражает суть добровольчества как эффективного инструмента развития современного общества, который не завязан на материальных ценностях.

Движение добровольцев всего мира — это объединение благородных, сильных и небезразличных людей. Они работают во имя общечеловеческих идеалов от льдов Севера до песков Африки, принося людям всего мира помощь, а иногда и спасение.

Наверное, каждому современному человеку нужно попробовать себя в волонтерских программах, чтобы встретить достойный вызов. Это идеальная возможность сделать нечто особенное, о чем нестыдно будет рассказать родным и близким, и о чём можно с удовольствием вспоминать ещё долгие годы.

Псковская область гордится тем, что ее молодежь активно трудится в добровольческих организациях. Наши ребята помогали в проведении Чемпионата мира по футболу, в составе движения Пушкинских доброхотов десятилетиями участвуют в сохранении наследия знаменитого поэта, и во всех уголках нашей необъятной страны продолжают умножать славу своего родного региона. Отрадно, что ряды волонтеров пополняют и люди среднего и пожилого возраста.

Искренне желаю каждому добровольцу сил, терпения и удачи в непростом труде. Пусть все отданное вами будет возвращено сторицей — и ваши усилия всегда будут оценены и востребованы».

Информация предоставлена пресс-службой областной администрации.

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