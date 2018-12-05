Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Новый руководитель Следкома Псковской области ждёт вопросы от жителей Острова

5 декабря 2018 года, 13:42

Во вторник, 11 декабря, с 10 часов руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Петр Крупеня проведет выездной прием граждан в Островском межрайонном следственном отделе (территория обслуживания: Островский (базовый), Палкинский и Пыталовский районы)

Адрес: г. Остров, ул. Освобождения, д.19.

По вопросам рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях, подследственных Следственному комитету Российской Федерации.

Телефон для предварительной записи: 8(8112) 290-601.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликован финальный список всех номинантов на премию «Народное признание – 2018»
Олеся Ширяйкина: Каждое изделие сделано с особой любовью и аккуратностью
Михаил Ведерников приветствовал участников Форума СМИ Северного Кавказа
Виктория Кинева: Свой первый букет из конфет я подарила маме
Олеся Бабурина: Приятно не только читать книгу, но и держать в руках её героев
В Доме офицеров 5 декабря заработает выставка «Память» художника Павла Михайлова
Алла Ильичёва: Своими работами стараюсь передать теплоту и настроение
Имя княгини Ольги будет присвоено аэропорту Пскова
Безопасность проведения Международных Ганзейских дней обсудили в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Власть
5 декабря 11:01

«Уравняем город и деревню»

Руководитель нового управления цифрового развития и связи Денис Матвеев планирует облегчить жизнь псковичей

Политика / Власть
26 ноября 09:57

Протобюджет

Дискуссия о главном финансовом документе Псковской области обходится без конфликтов

Политика
22 ноября 13:10

С чистым ворсом

Где и как в Пскове почистить ковер, пуховик и выстирать одежду