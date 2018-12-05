Новый руководитель Следкома Псковской области ждёт вопросы от жителей Острова

Во вторник, 11 декабря, с 10 часов руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Петр Крупеня проведет выездной прием граждан в Островском межрайонном следственном отделе (территория обслуживания: Островский (базовый), Палкинский и Пыталовский районы)

Адрес: г. Остров, ул. Освобождения, д.19.

По вопросам рассмотрения сообщений и расследования уголовных дел о преступлениях, подследственных Следственному комитету Российской Федерации.

Телефон для предварительной записи: 8(8112) 290-601.