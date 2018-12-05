Михаил Ведерников приветствовал участников Форума СМИ Северного Кавказа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников приветствовал участников VI Форума СМИ Северного Кавказа, который начал свою работу в среду, 5 декабря, в Грозном (Чеченская Республика).

«Я рад, что форум живет и развивается. Вы внесли весомый вклад в развитие медиа, качественно изменили средства массовой информации Северного Кавказа», - в частности сказал он в своём видеообращении и пожелал участникам продуктивной работища новых открытий, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Напомним, делегация псковских журналистов принимает участие в форуме СМИ Северного Кавказа.

В состав делегации вошли представители Медиахолдинга Псковской области, медиахолдинга «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».

Журналисты из Псковской области участвуют в форуме СМИ Северного Кавказа уже второй раз благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова. Отметим, что работая заместителем полпреда президента в СКФО, он был одним из основателей форума СМИ Северного Кавказа.