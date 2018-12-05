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Общество

Олеся Ширяйкина: Каждое изделие сделано с особой любовью и аккуратностью

5 декабря 2018 года, 13:01

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Фото предоставлено Олесей Ширяйкиной.

Скрапбукинг всегда привлекал мое внимание. Около 3 лет назад увидела в магазине рукоделия текстильные обложки для документов, и они сразу же покорили ее сердце. Решила самостоятельно сшить себе подобную обложку для паспорта и сшила. Мне понравился результат, а самое главное - процесс создания. Сшила также обложки для своих близких людей, а они начали заказывать их и для своих родных и друзей. И процесс пошел!

Олеся Ширяйкина, мастер
Фото предоставлено Олесей Ширяйкиной.
На данный момент создано уже более 100 обложек для документов. А со временем появились и блокноты, ежедневники, планинги, школьные дневники с текстильными обложками. Каждое изделие сделано с особой любовью и аккуратностью!

На ярмарке будут представлены: обложки для разных документов, блокноты, ежедневники, дневники в текстильных обложках, текстильные магниты.

Фото предоставлено Олесей Ширяйкиной.
Именно декретный отпуск позволил Олесе заняться творчеством. Она пробовала валяние, декупаж, изготовление цветов из фоамирана, квиллинг, точеную роспись, работала с гофрированной бумагой. Но больше всего ей понравилось изготавливать текстильные обложки для документов.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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