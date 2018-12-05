Олеся Ширяйкина: Каждое изделие сделано с особой любовью и аккуратностью

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Скрапбукинг всегда привлекал мое внимание. Около 3 лет назад увидела в магазине рукоделия текстильные обложки для документов, и они сразу же покорили ее сердце. Решила самостоятельно сшить себе подобную обложку для паспорта и сшила. Мне понравился результат, а самое главное - процесс создания. Сшила также обложки для своих близких людей, а они начали заказывать их и для своих родных и друзей. И процесс пошел!
На ярмарке будут представлены: обложки для разных документов, блокноты, ежедневники, дневники в текстильных обложках, текстильные магниты.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
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