Олеся Ширяйкина: Каждое изделие сделано с особой любовью и аккуратностью

Скрапбукинг всегда привлекал мое внимание. Около 3 лет назад увидела в магазине рукоделия текстильные обложки для документов, и они сразу же покорили ее сердце. Решила самостоятельно сшить себе подобную обложку для паспорта и сшила. Мне понравился результат, а самое главное - процесс создания. Сшила также обложки для своих близких людей, а они начали заказывать их и для своих родных и друзей. И процесс пошел!