Виктория Кинева: Свой первый букет из конфет я подарила маме

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Мастер Виктория Кинева признается, что любовь к рукоделию ей привила работа. Будучи флористом, в свободное от основных обязанностей время Виктория выполняла творческие задания: делала открытки, кофейные топиарии, композиции из сухоцветов.
- Так я понемногу стала втягиваться в мир рукоделия, открыв для себя разные новые направления. Хотелось помимо работы, что-то сделать и дома, в подарок, попробовать свои силы в свободном творении. Долго делала топиарии - сначала из кофе, потом из органзы, декоративных фруктов, к новому году вырастал лес из разнообразных елочек. Так было до тех пор, пока я не увидела в магазине букет из конфет, - рассказывает мастер Виктория Кинева.
Фото предоставлено Викторией Киневой.
По ее словам, букет настолько ее впечатлил, что она «буквально перекопала весь интернет в поисках информации о том, как сделать подобное чудо». И узнала, что есть целое направление в творчестве именуемое «свит-дизайном»:
Фото предоставлено Викторией Киневой.
- Как же мне хотелось попробовать! Но я очень долго не решалась, боясь, что у меня не получится. И однажды перед 8 марта я ломала голову над тем, что подарить маме. Решение пришло само собой, страх улетучился, мной двигало любопытство и желание удивить маму подарком. Были выбраны несложные цветы, в любимой цветовой гамме. Спустя день скрупулезного труда и переживаний корзина с крокусами была готова для вручения. Мама была в неописуемом восторге, что придало мне уверенности, и я решила развивать это направление для себя. Сейчас эта композиция находится в мамином доме, занимает почетное место на журнальном столике. Конфеты были торжественно съедены, осталась только корзина с цветами на память о празднике.
После первого удачного опыта появились заказы. Мастер признается, что с удовольствием продолжает развиваться в этом виде творчества, ища новые варианты исполнения, пробует делать различные цветы и собирать неповторимые композиции.
Для новогодней «АРТ-Ели» Виктория Кинева приготовила тематические новогодние композиции, магниты на холодильник, сувенирную продукцию с символом наступающего года и флористические композиции из живой елки.
Фото предоставлено Викторией Киневой.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
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