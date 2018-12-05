Виктория Кинева: Свой первый букет из конфет я подарила маме

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Мастер Виктория Кинева признается, что любовь к рукоделию ей привила работа. Будучи флористом, в свободное от основных обязанностей время Виктория выполняла творческие задания: делала открытки, кофейные топиарии, композиции из сухоцветов.