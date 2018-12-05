Олеся Бабурина: Приятно не только читать книгу, но и держать в руках её героев

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Маленький принц и мистер Лис - это мои любимые герои, сшитые по книги Антуан де Сент-Экзюпери. Ведь очень приятно не только читать книгу, а держать в руках ее героев! Олеся Бабурина, мастер

Вначале Олеся сшила Лисенка, и ей очень хотелось, чтобы ему не было одиноко. Так появился Маленький Принц. Теперь Лисенок и Принц всегда вместе. - Мои герои появились совсем недавно, прекрасным осенним днем, когда с деревьев еще облетали последние листья, - отметила она.

Маленького Принца и Лисенка можно будет приобрести на ярмарке, а книга «Маленький Принц» станет еще одним подарком. Кроме того, на ярмарке будут представлены авторские куклы мастера, игрушки – сплюшки (для сна), жирафик, новогодние сувениры из дерева и фетра, кролики и мишки Тильда, Русалочка, саше с лавандой и корицей.