Олеся Бабурина: Приятно не только читать книгу, но и держать в руках её героев

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Маленький принц и мистер Лис - это мои любимые герои, сшитые по книги Антуан де Сент-Экзюпери. Ведь очень приятно не только читать книгу, а держать в руках ее героев!
- Мои герои появились совсем недавно, прекрасным осенним днем, когда с деревьев еще облетали последние листья, - отметила она.
Кроме того, на ярмарке будут представлены авторские куклы мастера, игрушки – сплюшки (для сна), жирафик, новогодние сувениры из дерева и фетра, кролики и мишки Тильда, Русалочка, саше с лавандой и корицей.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
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