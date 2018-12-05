В Доме офицеров 5 декабря заработает выставка «Память» художника Павла Михайлова

5 декабря в Доме офицеров Пскова (ул. Комдива Кирсанова, 5) в 17.00 откроется выставка живописных работ «ПАМЯТЬ». Автор выставки Павел Васильевич Михайлов (родился в 1925 году), участник Великой Отечественной войны. Он жил и работал в Пскове.