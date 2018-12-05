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Культура

В Доме офицеров 5 декабря заработает выставка «Память» художника Павла Михайлова

5 декабря 2018 года, 10:49

5 декабря в Доме офицеров Пскова (ул. Комдива Кирсанова, 5) в 17.00 откроется выставка живописных работ «ПАМЯТЬ». Автор выставки Павел Васильевич Михайлов (родился в 1925 году), участник Великой Отечественной войны. Он жил и работал в Пскове.

Псковский областной Центр народного творчества бережно сохранял все эти годы картины Павла Васильевича.
Фото предоставлено пресс-службой Центра народного творчества.
Ранее работы Павла Васильевича, а именно триптих «Огонек», экспонировался во Всероссийской выставке произведений художников-любителей, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне «Салют Победы» в октябре 2010 года в Москве.

Предлагаемая вниманию зрителей серия работ трогает подлинностью эмоций и переживаний художника-фронтовика, подлинностью чувств мужественного человека.

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