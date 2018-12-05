Алла Ильичёва: Своими работами стараюсь передать теплоту и настроение

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Очень нравятся мне совы. Давно хотелось связать милую тискательную игрушку в виде совы. Схемы по вязанию игрушек я пока, к сожалению, не составляю, поэтому долго на просторах интернета искала подходящий мастер класс. Случайно увидела игрушки Юлии Оголь, а там была и она, моя Софочка: милая, пушистая совушка в валеночках и шапочке.
- Нет у нас в городе подходящей пряжи. Пряжа нужна особая, похожая на пух. Пришлось заказывать ее в интернет - магазине. А сама игрушка связалась на одном дыхании. Живет она у меня в шкафу за стеклом и скучает. Вот и решила я ее отвезти на ярмарку, может, найдется семья, в которой ей будет весело.
Еще приедет на ярмарку мишка Тедди, игольницы в виде пироженок, парочка кукол-конструкторов зомбиков, конечно же, хрюшки и многие другие игрушки.
- Пробовала многие виды рукоделия, очень любила и люблю кукол, наверное, это и подтолкнуло заняться вязанием. Мне нравится, когда люди улыбаются, удивляются, как такое можно сделать, глядя на мои творения, - признается она.
Своими работами мастер старается передать теплоту, настроение, и обязательно частичку своей души.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
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