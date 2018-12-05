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Общество

Алла Ильичёва: Своими работами стараюсь передать теплоту и настроение

5 декабря 2018 года, 10:41

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Фото предоставлено Аллой Ильичёвой.

Очень нравятся мне совы. Давно хотелось связать милую тискательную игрушку в виде совы. Схемы по вязанию игрушек я пока, к сожалению, не составляю, поэтому долго на просторах интернета искала подходящий мастер класс. Случайно увидела игрушки Юлии Оголь, а там была и она, моя Софочка: милая, пушистая совушка в валеночках и шапочке.

Алла Ильичёва,
мастер
Фото предоставлено Аллой Ильичёвой.
Мастер класс она сразу же купила, но приступить к вязанию сразу не получилось.

- Нет у нас в городе подходящей пряжи. Пряжа нужна особая, похожая на пух. Пришлось заказывать ее в интернет - магазине. А сама игрушка связалась на одном дыхании. Живет она у меня в шкафу за стеклом и скучает. Вот и решила я ее отвезти на ярмарку, может, найдется семья, в которой ей будет весело.

Еще приедет на ярмарку мишка Тедди, игольницы в виде пироженок, парочка кукол-конструкторов зомбиков, конечно же, хрюшки и многие другие игрушки.

Фото предоставлено Аллой Ильичёвой.
Алла с раннего детства рисует. В 6 лет мама показала, как набирать петли на спицах. Потом записалась в кружки макраме, вязание крючком, фриволите.

- Пробовала многие виды рукоделия, очень любила и люблю кукол, наверное, это и подтолкнуло заняться вязанием. Мне нравится, когда люди улыбаются, удивляются, как такое можно сделать, глядя на мои творения, - признается она.

Своими работами мастер старается передать теплоту, настроение, и обязательно частичку своей души.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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