Алла Ильичёва: Своими работами стараюсь передать теплоту и настроение

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель» , участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Очень нравятся мне совы. Давно хотелось связать милую тискательную игрушку в виде совы. Схемы по вязанию игрушек я пока, к сожалению, не составляю, поэтому долго на просторах интернета искала подходящий мастер класс. Случайно увидела игрушки Юлии Оголь, а там была и она, моя Софочка: милая, пушистая совушка в валеночках и шапочке.

Мастер класс она сразу же купила, но приступить к вязанию сразу не получилось.

- Нет у нас в городе подходящей пряжи. Пряжа нужна особая, похожая на пух. Пришлось заказывать ее в интернет - магазине. А сама игрушка связалась на одном дыхании. Живет она у меня в шкафу за стеклом и скучает. Вот и решила я ее отвезти на ярмарку, может, найдется семья, в которой ей будет весело.

Еще приедет на ярмарку мишка Тедди, игольницы в виде пироженок, парочка кукол-конструкторов зомбиков, конечно же, хрюшки и многие другие игрушки.