Журналисты псковского медиахолдинга участвуют в форуме СМИ в Чечне

Псковские журналисты принимают участие в VI Международном форуме СМИ Северного Кавказа, который проходит в Грозном 5-6 декабря, сообщает корреспондент «Псковской правды».

В состав делегации вошли представители Медиахолдинга Псковской области, медиахолдинга «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».

Форум будет работать два дня. В его рамках состоятся профессиональные дискуссии о развитии современных медиа, тенденциях в региональном, российском и мировом информационном пространстве, медиамастерские, пленарные заседания.

Впервые в рамках форума СМИ Северного Кавказа состоятся «Дни PR на Кавказе». Программа Дней содержит целый комплекс мероприятий, затрагивающих самые актуальные вопрос сферы public relations.

Отметим, что псковские журналисты участвуют в форуме СМИ Северного Кавказа второй раз благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова.