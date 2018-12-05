Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Журналисты псковского медиахолдинга участвуют в форуме СМИ в Чечне

5 декабря 2018 года, 09:33

Псковские журналисты принимают участие в VI Международном форуме СМИ Северного Кавказа, который проходит в Грозном 5-6 декабря, сообщает корреспондент «Псковской правды».

В состав делегации вошли представители Медиахолдинга Псковской области, медиахолдинга «Гражданская пресса» и ГТРК «Псков».

Форум будет работать два дня. В его рамках состоятся профессиональные дискуссии о развитии современных медиа, тенденциях в региональном, российском и мировом информационном пространстве, медиамастерские, пленарные заседания.

Впервые в рамках форума СМИ Северного Кавказа состоятся «Дни PR на Кавказе». Программа Дней содержит целый комплекс мероприятий, затрагивающих самые актуальные вопрос сферы public relations.

Отметим, что псковские журналисты участвуют в форуме СМИ Северного Кавказа второй раз благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Опубликован финальный список всех номинантов на премию «Народное признание – 2018»
Новый руководитель Следкома Псковской области ждёт вопросы от жителей Острова
Олеся Ширяйкина: Каждое изделие сделано с особой любовью и аккуратностью
Михаил Ведерников приветствовал участников Форума СМИ Северного Кавказа
Виктория Кинева: Свой первый букет из конфет я подарила маме
Олеся Бабурина: Приятно не только читать книгу, но и держать в руках её героев
В Доме офицеров 5 декабря заработает выставка «Память» художника Павла Михайлова
Алла Ильичёва: Своими работами стараюсь передать теплоту и настроение
Имя княгини Ольги будет присвоено аэропорту Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
5 декабря 08:30

Рецепт с курьером

Бумаги из поликлиники принесут домой

Общество
5 декабря 08:35

Стать круче с «IQ007»

Отец двоих детей открыл в Пскове школу скорочтения, чтобы помочь маленьким псковичам стать успешными

Общество
5 декабря 10:14

Подростки против

На борьбу с наркотиками встали школьники