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Культура

Безопасность проведения Международных Ганзейских дней обсудили в Пскове

5 декабря 2018 года, 09:55

Губернатор Псковской области провел заседание рабочей группы оргкомитета по подготовке и проведению 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут с 27 по 30 июня 2019 года в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Члены рабочей группы обсудили основные места проведения и характер ключевых мероприятий Ганзейских дней в привязке к реализации комплекса мер по обеспечению безопасности и охране общественного порядка. По поручению главы региона будет организована межведомственная рабочая группа, которая займется вопросами безопасности на международном фестивале.

Кроме того, на заседании была проанализирована реализация мероприятий программы проведения Международных Ганзейских дней, в том числе подготовка инфраструктуры.

Из 490 млн рублей, выделенных региону по договоренности псковского губернатора с правительством РФ, основная часть средства направлена на ремонт улично-дорожной сети, что позволит привести в порядок более 30 городских магистралей. Работа на половине объектов уже выполнена.

Отдельный вопрос касался формирования программы праздничных мероприятий.

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