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Общество

Пользователи Сети обсуждают новый дизайн транспортных карт «Псковпассажиравтотранса»

5 декабря 2018 года, 09:10

«Псковпассажиравтотранс» разрабатывает проект использования оборудования, позволяющего производить оплату с помощью банковских карт и других электронных носителей.

В результате бумажный проездной уступит место специальным пластиковым картам (транспортная карта) нескольких видов: единая Транспортная карта (для граждан и организаций), транспортная карта для учащихся, транспортная карта для студентов, единый социальный проездной документ (ЕСПД).

«В Пскове могут появиться транспортные карты с оригинальным дизайном. На протяжении многих лет бумажные проездные украшали изображения псковских храмов и монастырей. Но это не единственный вариант. Возможно, псковичи захотят увидеть на карте портреты выдающихся псковичей и исторических деятелей. Или будет достаточно необычного рисунка», - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе предприятия.

Псковичей призывают ответить на вопросы: «Что именно вам хотелось бы увидеть на пластиковой карте?», «Нужны ли на карте официальные или неофициальные символы Пскова и Псковской области?».

А также просят дать предложения: «Что должно быть изображено на лицевой стороне карты для учащихся?», «Нужно ли предусмотреть возможность носить карту как брелок, например, вместе с ключами?», «Особенно ждём предложений представителей целевых групп пассажиров (школьников и учащихся, студентов)».

Кроме того, можно просто высказать свои пожелания или прислать рисунок.

Обсуждение идёт в официальной группе предприятия ВКонтакте.

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