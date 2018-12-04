Подростки пойдут под суд за попытку угона автомобиля в Опочке

В Опочке перед судом предстанут двое несовершеннолетних 15 и 17 лет по обвинению в угоне автомашины. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, около 1 часа ночи 6 июля 2018 года в Опочке двое несовершеннолетних обвиняемых вместе с 13-летним знакомым, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, увидев во дворе одного из домов отечественный автомобиль, решили его угнать. Оттолкав автомобиль подальше от домов, они попытались завезти его, однако не смогли это сделать, после чего с места преступления скрылись.

Теперь парням предстоит ответить за свое преступление перед законом.