Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Подростки пойдут под суд за попытку угона автомобиля в Опочке

4 декабря 2018 года, 17:30

В Опочке перед судом предстанут двое несовершеннолетних 15 и 17 лет по обвинению в угоне автомашины. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, около 1 часа ночи 6 июля 2018 года в Опочке двое несовершеннолетних обвиняемых вместе с 13-летним знакомым, не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности, увидев во дворе одного из домов отечественный автомобиль, решили его угнать. Оттолкав автомобиль подальше от домов, они попытались завезти его, однако не смогли это сделать, после чего с места преступления скрылись.

Теперь парням предстоит ответить за свое преступление перед законом.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Мокрый снег и низкое атмосферное давление ожидается в Псковской области 5 декабря
На концерт «Юные дарования Псковщины» приглашают всех желающих 8 декабря
Псковские полицейские предупреждают водителей об ухудшении погоды
На этой неделе любой житель Псковской области может проверить свою правовую грамотность
Николай Киянец станет гостем пресс-центра «Псковской правды»
Почти 900 тысяч рублей потратят на ремонт пожарной части в Усвятах
Елена Селюн: У вязаных игрушек свой шарм и красота
Юлия Чулкова: Я стараюсь передать уникальный характер героев через материю
В завтрашнем номере «Псковской правды» выйдет свежий выпуск «Модной революции»

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Власть
26 ноября 09:57

Протобюджет

Дискуссия о главном финансовом документе Псковской области обходится без конфликтов

Политика
22 ноября 13:10

С чистым ворсом

Где и как в Пскове почистить ковер, пуховик и выстирать одежду

Политика / Власть
6 ноября 08:56

Снова пятый

Губернатор назначил Валентину Шарыгину из Острова-3 своим общественным помощником