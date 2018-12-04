На концерт «Юные дарования Псковщины» приглашают всех желающих 8 декабря

Концерт «Юные дарования Псковщины» с участием симфонического оркестра Псковской областной филармонии состоится 8 декабря. Художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра – Николай Хондзинский. Начало концерта – в 17 часов. Об этом «Псковской правде» сообщили в областном комитете по культуре.

В Большом концертном зале Псковской областной филармонии прозвучат произведения классической и романтической музыки 18 – 20 веков: Йозефа Гайдна, Карла Марии Вебера, Витторио Монти, Сергея Рахманинова, Арама Хачатуряна.

В рамках концерта пройдёт награждение дипломами и сертификатами лауреатов ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» и обладателей стипендии Губернатора Псковской области.

Адрес Большого концертного зала Псковской областной филармонии: ул. Некрасова, 24. Вход на концерт свободный.