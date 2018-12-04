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Общество

Псковские полицейские предупреждают водителей об ухудшении погоды

4 декабря 2018 года, 15:53

В связи с резкими изменениями погодных условий, связанных с выпадением осадков в виде обильного дождя и снега, автомобилистам необходимо быть бдительными и осторожными.

- На дорогах возможно образование наката, а также налипание мокрого снега, появление снежных заносов. С учетом того, что температурный режим будет колебаться от плюсовой температуры до минусовой, - велика вероятность появления гололедицы, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД.

Водителей призывают неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге, так как может произойти обледенение отдельных участков трасс.

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