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Общество

На этой неделе любой житель Псковской области может проверить свою правовую грамотность

4 декабря 2018 года, 14:40

Второй Всероссийский правовой (юридический) диктант, посвященный 25-летию Конституции Российской Федерации, пройдет с 3 по 10 декабря в 85-ти субъектах страны. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Жители Псковской области могут проверить свой уровень правовой грамотности онлайн на официальном сайте проекта или очно написать диктант 7 декабря в 12.00 на юридическом факультете Псковского государственного университета (ул. Красноармейская, 1).

Принять участие в мероприятии может любой желающий в возрасте от 14 лет на бесплатной основе. По итогам написания диктанта каждый получит сертификат об участии и информационный материал по допущенным ошибкам.

Результаты просветительской акции будут обсуждены 11 декабря на итоговой пресс-конференции в пресс-центре «Российской газеты». Начало в 12.00.

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