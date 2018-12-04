Елена Селюн: У вязаных игрушек свой шарм и красота

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Елена Селюн вяжет очень давно, но самую дорогую игрушку связала пять месяцев назад.
Фото предоставлено Еленой Селюн.
Будучи беременной, я думала, что бы связать, а потом появился песик – как символ года, в который родился наш сын. Собачка была уже на многих фотосессиях, по ней можно посмотреть, как малыш подрос. Но самая первая фотосессия для игрушки была еще до рождения сына. Вот так и стал пёс, для меня дорогой игрушкой. На данный момент собака в пижамке стоит в кроватке и охраняет сны малыша. Я надеюсь с этой игрушкой еще впереди много интересных историй и путешествий, и конечно она с нами будет еще долго на фотосессиях. И может со временем она будет любимой игрушкой нашего сына.
Елена Селюн,
мастер
Елена любит вязать из хлопка с акрилом. Но есть у нее игрушки и из очень плюшевых ниточек, а так же из шерсти - в них свой шарм и красота.
Фото предоставлено Еленой Селюн.
- На ярмарке «АRТ-ель» вместе с игрушками, хочу представить вам вязаные подставки под кружки. Много ягодок, пончиков и кексиков - которые смогут украсить рюкзачок или сумочку, а может, вы сможете найти и другое применение этим вкусняшкам. Вязаные гирлянды и новогодние шары помогут украсить ваши прекрасные елочки и дома.
Гости увидят и смогут приобрести на ярмарке и работы мамы Елены - вязаные подушки.
Фото предоставлено Еленой Селюн.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
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