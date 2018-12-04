Елена Селюн: У вязаных игрушек свой шарм и красота

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Елена Селюн вяжет очень давно, но самую дорогую игрушку связала пять месяцев назад.