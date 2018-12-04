Юлия Чулкова: Я стараюсь передать уникальный характер героев через материю

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Говоря о создании кукол, мастеру сложно остановиться на конкретном рассказе о какой-либо вещи, ведь за каждым изделием — целая история художественных поисков.