Юлия Чулкова: Я стараюсь передать уникальный характер героев через материю

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Говоря о создании кукол, мастеру сложно остановиться на конкретном рассказе о какой-либо вещи, ведь за каждым изделием — целая история художественных поисков.
Фото предоставлено Юлией Чулковой.
Рождение будущего героя начинается отнюдь не лирически. Текстиль — вот, что по-настоящему властвует на данном этапе появления персонажа. Его облик невероятным образом складывается лишь от одного взгляда на ткань, ее текстуру, орнамент. Зачастую в своих работах я стараюсь передать уникальный характер героев через материю, которая также важна и для тактильного восприятия. Именно поэтому мои творения хранят в себе уют и тепло — то, чем мне хотелось бы делиться с окружающими! Я надеюсь, что новогодняя ярмарка подарит людям, неравнодушным к творчеству, чудесную возможность поведать любопытные истории создания своих изделий, познакомиться с новыми работами и, конечно же, согреть друг друга теплыми предновогодними пожеланиями! До скорой встречи на ярмарке!
Юлия Чулкова,
мастер
Основное направление творчества Юлии Чулковой - это уникальные куклы, игрушки ручной работы, декоративные вещи для интерьера и свадебного торжества. Мастер признается, что обожает творить украшения из текстиля. Все свои изделия мастер делает только из качественных и натуральных тканей.
Фото предоставлено Юлией Чулковой.
Многие куклы Юлии Чулковой хранятся в частных коллекциях.
Фото предоставлено Юлией Чулковой.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
Чтобы не упустить интересные новости, вступайте в официальную группу мероприятия ВКонтакте.
Обо всех мастерах ярмарки «ART-ель» читайте в специальном разделе на нашем сайте.