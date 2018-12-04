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Общество

Юлия Чулкова: Я стараюсь передать уникальный характер героев через материю

4 декабря 2018 года, 11:30

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Говоря о создании кукол, мастеру сложно остановиться на конкретном рассказе о какой-либо вещи, ведь за каждым изделием — целая история художественных поисков.

Фото предоставлено Юлией Чулковой.

Рождение будущего героя начинается отнюдь не лирически. Текстиль — вот, что по-настоящему властвует на данном этапе появления персонажа. Его облик невероятным образом складывается лишь от одного взгляда на ткань, ее текстуру, орнамент. Зачастую в своих работах я стараюсь передать уникальный характер героев через материю, которая также важна и для тактильного восприятия. Именно поэтому мои творения хранят в себе уют и тепло — то, чем мне хотелось бы делиться с окружающими! Я надеюсь, что новогодняя ярмарка подарит людям, неравнодушным к творчеству, чудесную возможность поведать любопытные истории создания своих изделий, познакомиться с новыми работами и, конечно же, согреть друг друга теплыми предновогодними пожеланиями! До скорой встречи на ярмарке!

Юлия Чулкова,
мастер
Фото предоставлено Юлией Чулковой.
Основное направление творчества Юлии Чулковой - это уникальные куклы, игрушки ручной работы, декоративные вещи для интерьера и свадебного торжества. Мастер признается, что обожает творить украшения из текстиля. Все свои изделия мастер делает только из качественных и натуральных тканей.

Многие куклы Юлии Чулковой хранятся в частных коллекциях. 

Фото предоставлено Юлией Чулковой.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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