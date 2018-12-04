Тамара Васильева: Ваша идея, мое воплощение

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.
Моя первая работа - голубь в витражной технике «тиффани». Я его делала около пяти часов, и в конце рабочего дня он треснул от перегрева паяльником. Я рыдала всю ночь.
Сегодня ассортимент у мастера очень большой: она делает сувенирную и наградную продукцию с нанесением надписи или логотипа. Сама разрабатывает дизайн витража и эскизы.
Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.
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