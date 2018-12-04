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Общество

Тамара Васильева: Ваша идея, мое воплощение

4 декабря 2018 года, 11:11

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Моя первая работа - голубь в витражной технике «тиффани». Я его делала около пяти часов, и в конце рабочего дня он треснул от перегрева паяльником. Я рыдала всю ночь.

Тамара Васильева, мастер
Фото предоставлено Тамарой Васильевой.
Влюбилась в цветное стекло Тамара Васильева больше десяти лет назад, с тех пор ее жизнь круто поменялась.

Сегодня ассортимент у мастера очень большой: она делает сувенирную и наградную продукцию с нанесением надписи или логотипа. Сама разрабатывает дизайн витража и эскизы.

Фото предоставлено Тамарой Васильевой.
- Могу стилизовать по фото или понравившейся картинке, - говорит Тамара. - Сотрудничаю с кузнецами и деревщиками - сочетание этих материалов с цветным стеклом создают неповторимые вещи. Одним словом, ваша идея - моё воплощение.

Фото предоставлено Тамарой Васильевой.
Тамара Васильева представит на ярмарке эксклюзивные украшения из цветного стекла – магнитики на холодильник, серьги, броши, кулоны и подвески, тарелки, блюда, часы и панно. Так же посетители ярмарки смогут приобрести подарочный сертификат на изготовление индивидуального изделия или проведение мастер-класса в витражной техниках – «фьюзинг» или «тиффани».  

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.

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