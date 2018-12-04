Тамара Васильева: Ваша идея, мое воплощение

В Пскове 22 и 23 декабря пройдёт традиционная новогодняя ярмарка «ART-ель», участниками которой станут десятки мастеров хендмейда со всего региона. Читателям «Псковской правды» они рассказывают историю одной вещи.

Моя первая работа - голубь в витражной технике «тиффани». Я его делала около пяти часов, и в конце рабочего дня он треснул от перегрева паяльником. Я рыдала всю ночь. Тамара Васильева, мастер

Влюбилась в цветное стекло Тамара Васильева больше десяти лет назад, с тех пор ее жизнь круто поменялась. Сегодня ассортимент у мастера очень большой: она делает сувенирную и наградную продукцию с нанесением надписи или логотипа. Сама разрабатывает дизайн витража и эскизы.

- Могу стилизовать по фото или понравившейся картинке, - говорит Тамара. - Сотрудничаю с кузнецами и деревщиками - сочетание этих материалов с цветным стеклом создают неповторимые вещи. Одним словом, ваша идея - моё воплощение.

Тамара Васильева представит на ярмарке эксклюзивные украшения из цветного стекла – магнитики на холодильник, серьги, броши, кулоны и подвески, тарелки, блюда, часы и панно. Так же посетители ярмарки смогут приобрести подарочный сертификат на изготовление индивидуального изделия или проведение мастер-класса в витражной техниках – «фьюзинг» или «тиффани».