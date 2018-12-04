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Общество

Прокуратура опубликовала новые графики приёма населения в МФЦ Пскова и Великих Лук

4 декабря 2018 года, 10:55

Опубликован график приёма граждан работниками прокуратуры в Пскове и Великих Луках на ближайший месяц. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приём будет проводится еженедельно, по четвергам, в многофункциональных центрах: г. Псков, ул. Белинского, д. 77-а; г. Великие Луки, ул. Ставского, д. 70.

ПСКОВ

Белова Т.А. - 6 декабря с 9 до 12 часов.

Домахина А.В. - 13 декабря с 9 до 12 часов.

Попов Ф.Ю. - 20 декабря с 9 до 12 часов.

Григорян Г.К. - 27 декабря с 9 до 12 часов.

ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

Федоров Р.В. - 6 декабря с 9 до 12 часов.

Федорова Н.Э. - 13 декабря с 9 до 12 часов.

Левин В.А. - 20 декабря с 9 до 12 часов.

Танцерева И.А. - 27 декабря с 9 до 12 часов.

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