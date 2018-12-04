Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Угонщик двух велосипедов в Великих Луках отделался условным сроком

4 декабря 2018 года, 09:44

Условный срок получил житель Куньинского района, который украл несколько велосипедов в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В сентябре нынешнего года из подъезда дома по улице Зверева в городе на Ловати пропали велосипеды. Выяснилось, что 29-летний житель Куньинского района забрался на козырек подъезда дома и через окно проник внутрь помещения. С помощью инструментов мужчина взломал противоугонный трос и похитил два велосипеда. Ущерб для владелицы составил более двадцати тысяч рублей.

Вскоре преступника задержали. Суд назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти 900 тысяч рублей потратят на ремонт пожарной части в Усвятах
Елена Селюн: У вязаных игрушек свой шарм и красота
Юлия Чулкова: Я стараюсь передать уникальный характер героев через материю
В завтрашнем номере «Псковской правды» выйдет свежий выпуск «Модной революции»
Тамара Васильева: Ваша идея, мое воплощение
Прокуратура опубликовала новые графики приёма населения в МФЦ Пскова и Великих Лук
«Чёртово место» на Троицком мосту в Пскове вновь притянуло аварию (ФОТО)
Шесть народных самодеятельных коллективов Псковской области подтвердят своё звание 7 декабря
Теплые туалеты появятся в трёх зданиях Гдовской средней школы

Комментарии

Авторизация
No comments

Происшествия / ЧП
29 ноября 09:49

Две трагедии

Трое детей серьезно пострадали в ДТП, а через сутки еще четверо сгорели на пожаре вместе с мамой и бабушкой

Происшествия / ЧП
28 ноября 15:00

«Мама сказала, что дома никого»

На Лепешах выгорел дом на две семьи из-за упавшего поддона газового котла, погиб человек (ВИДЕО, ИНФОГРАФИКА)

Происшествия
20 сентября 09:24

Лжеэлектрик

Под видом работника управляющей компании злоумышленник ворует светильники