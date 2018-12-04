Угонщик двух велосипедов в Великих Луках отделался условным сроком

Условный срок получил житель Куньинского района, который украл несколько велосипедов в Великих Луках. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В сентябре нынешнего года из подъезда дома по улице Зверева в городе на Ловати пропали велосипеды. Выяснилось, что 29-летний житель Куньинского района забрался на козырек подъезда дома и через окно проник внутрь помещения. С помощью инструментов мужчина взломал противоугонный трос и похитил два велосипеда. Ущерб для владелицы составил более двадцати тысяч рублей.

Вскоре преступника задержали. Суд назначил ему наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год.