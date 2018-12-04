Шесть народных самодеятельных коллективов Псковской области подтвердят своё звание 7 декабря

7 декабря в 16.00 в Пустошкинском районном Центре культуры (ул. Октябрьская, 55) состоится отчётный концерт коллективов художественной самодеятельности для подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив».

В концерте примут участие ведущие коллективы района:

- Фольклорный ансамбль «Рябинушка» Пригородского СДК, (руководитель – Татьяна Иванова);

- Женский академический хор Пустошкинского РЦК, (руководитель – Ирина Юринова).

В этот же день в 18.00 в Культурно-досуговом комплексе Новосокольнического района (ул. Партизанская, 13) будут подтверждать звание «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» следующие творческие коллективы:

- Народный хор ветеранов войны и труда (руководитель – Наталья Никитина);

- Группа «Воля» (руководитель – Ольга Ларионова);

- Вокальный ансамбль «Аромагия» (руководитель – Жанна Панова);

- Образцовый художественный коллектив эстрадная студия «Золотая нота» (руководитель – Жанна Панова).