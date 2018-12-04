Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Шесть народных самодеятельных коллективов Псковской области подтвердят своё звание 7 декабря

4 декабря 2018 года, 09:37

7 декабря в 16.00 в Пустошкинском районном Центре культуры (ул. Октябрьская, 55) состоится отчётный концерт коллективов художественной самодеятельности для подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив».

В концерте примут участие ведущие коллективы района:

- Фольклорный ансамбль «Рябинушка» Пригородского СДК, (руководитель – Татьяна Иванова);

- Женский академический хор Пустошкинского РЦК, (руководитель – Ирина Юринова).

В этот же день в 18.00 в Культурно-досуговом комплексе Новосокольнического района (ул. Партизанская, 13) будут подтверждать звание «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» следующие творческие коллективы:

- Народный хор ветеранов войны и труда (руководитель – Наталья Никитина);

- Группа «Воля» (руководитель – Ольга Ларионова);

- Вокальный ансамбль «Аромагия» (руководитель – Жанна Панова);

- Образцовый художественный коллектив эстрадная студия «Золотая нота» (руководитель – Жанна Панова).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Почти 900 тысяч рублей потратят на ремонт пожарной части в Усвятах
Елена Селюн: У вязаных игрушек свой шарм и красота
Юлия Чулкова: Я стараюсь передать уникальный характер героев через материю
В завтрашнем номере «Псковской правды» выйдет свежий выпуск «Модной революции»
Тамара Васильева: Ваша идея, мое воплощение
Прокуратура опубликовала новые графики приёма населения в МФЦ Пскова и Великих Лук
«Чёртово место» на Троицком мосту в Пскове вновь притянуло аварию (ФОТО)
Угонщик двух велосипедов в Великих Луках отделался условным сроком
Теплые туалеты появятся в трёх зданиях Гдовской средней школы

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Театр
17 октября 12:12

С джамблями по Псковской области

«Гвозди» берут зрителей в соучастники

Культура
23 ноября 10:25

«Грибы» привели к успеху

Контракт с «Universal Music» привезла из Москвы псковская кавер-группа

Культура / Наследие
9 ноября 11:19

Тайны Двора Постникова

Клад из старинных монет, замурованные лестницы и ворота со старых фотографий увидят псковичи после завершения работ по реставрации купеческих палат на Запсковье