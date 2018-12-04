Шесть народных самодеятельных коллективов Псковской области подтвердят своё звание 7 декабря

7 декабря в 16.00 в Пустошкинском районном Центре культуры (ул. Октябрьская, 55) состоится отчётный концерт коллективов художественной самодеятельности для подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив».
В концерте примут участие ведущие коллективы района:
- Фольклорный ансамбль «Рябинушка» Пригородского СДК, (руководитель – Татьяна Иванова);
- Женский академический хор Пустошкинского РЦК, (руководитель – Ирина Юринова).
В этот же день в 18.00 в Культурно-досуговом комплексе Новосокольнического района (ул. Партизанская, 13) будут подтверждать звание «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» следующие творческие коллективы:
- Народный хор ветеранов войны и труда (руководитель – Наталья Никитина);
- Группа «Воля» (руководитель – Ольга Ларионова);
- Вокальный ансамбль «Аромагия» (руководитель – Жанна Панова);
- Образцовый художественный коллектив эстрадная студия «Золотая нота» (руководитель – Жанна Панова).