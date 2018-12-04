Теплые туалеты появятся в трёх зданиях Гдовской средней школы

В двух образовательных учреждениях Гдовского района капитально отремонтируют санузлы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Так, в Гдовской средней школе отремонтируют санузлы во всех трех зданиях. В мастерских и корпусе, где ведутся занятия по программам дополнительного образования, будут обустроены «теплые» туалеты. Санузлы подключат к системам отопления, водоснабжения и канализации, заменят оконные и дверные проемы, установят современную сантехнику. В главном корпусе, где занимаются школьники, санузлы также ждет косметический ремонт.

Стоимость работ – 1 млн рублей.

Кроме того, туалеты будут отремонтированы и в 2-х зданиях Черневской средней общеобразовательной школы, которая находится в селе Чернево Гдовского района. Капитальный ремонт проведут в душевых и туалетах спортивного комплекса, который располагается в отдельном корпусе. Санузлы основного здания также обновят.

На эти цели потратят около 800 тысяч рублей.