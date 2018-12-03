Спасатели Псковской области предупредили родителей об опасности первого льда

За минувшие выходные спасатели несколько выезжали на подобные вызовы для проверки информации о детях и взрослых людях, находящихся на льду реки Великой. Как правило, на льду находятся подростки 12-14 лет.

В связи с этим, жителей Псковской области предупредили о недопустимости выхода на лед водоемов В первую очередь, родителям необходимо провести профилактические беседы со своими детьми и объяснить им опасности выхода на лед.

- Запретите ребенку проверять, насколько прочен лёд, ударяя по нему ногами. Лёд может оказаться тонким, и ребёнок запросто провалится, - сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС. - Расскажите ребёнку о том, что особенно опасным является лёд, который покрыт толстым слоем снега. В таких местах вода замерзает намного медленнее. Также опасны те места на льду, где видны трещины и лунки. При наступлении на эти места ногой лёд может сразу же треснуть.

Родителей призывают контролировать досуг своего ребенка.