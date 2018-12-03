Авиарейсами между Псковом и Москвой воспользовались более 4,3 тыс пассажиров

Более 4,3 тыс пассажиров воспользовались авиарейсами по маршруту «Псков-Москва-Псков» с момента возобновления полетов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Как сообщила авиакомпания-перевозчик, со 2 октября по 2 декабря было выполнено 27 парных рейсов, средняя наполняемость рейса — 81 человек.

Напомним, авиасообщение между Псковом и столицей было возобновлено после годового перерыва по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в целях повышения транспортной доступности и развития туризма на территории региона. На маршруте работает авиакомпания «Азимут», основу авиапарка которой составляет Sukhoi Superjet-100.

На данный момент авиаперевозки осуществляются три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям, а с марта следующего года, как заявляло ранее руководство авиакомпании, полеты планируется сделать ежедневными. Время в пути составляет около 1 часа 20 минут. Из аэропорта «Внуково» города Москвы борт отправляется в 12.00 и прибывает в Псков в 13.25. В обратном направлении самолет отправляется в 14.25 и приземляется в 15.45. Цена билета начинается от 888 рублей. За отдельную плату можно приобрести питание, страховку, выбрать место и получить другие услуги. Детям предусмотрены льготы.